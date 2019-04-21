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مقتل وإصابة العشرات جراء عدة انفجارات في سريلانكا

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2019-04-21

مقتل وإصابة العشرات جراء عدة انفجارات في سريلانكا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة في سريلانكا اليوم الأحد عن مقتل عدة أشخاص وإصابة 160 على الأقل جراء عدة انفجارات في عدد من المواقع من بينها كنائس وفنادق خمس نجوم في العاصمة كولومبو.

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وذكرت الشرطة أن الانفجارات وقعت في عدة مواقع في كولومبو وبالقرب منها.

وأشارت تقارير أولية إلى وقوع خمسة انفجارات، ثلاثة منها في كنائس في كولومبو وبعيدًا عن العاصمة.

كما تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين في فنادق بقلب المدينة.





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