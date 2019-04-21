فيديو.. خطوات ورابط التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يوضح بالتفصيل خطوات التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور.

ويتم التسجيل في رياض الأطفال للطلاب والطالبات من خلال الدخول على نظام نور من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وبعدها إدخال هوية الطفل ثم صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

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وبعد ذلك يتم تحديد الصف واستكمال إدخال بيانات الطفل، ثم إدخال بيانات المدرسة وهي الخطوة الرابعة.

وبعدها يتم الضغط على التعهد بأن جميع البيانات المدونة صحيحة، ثم الضغط على تسجيل، وبعدها تقييم الخدمة.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت اليوم بدء عملية تسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال للعام المقبل.