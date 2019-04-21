شكرا لقرائتكم فيديو.. خطوات ورابط التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. خطوات ورابط التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة التعليم، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يوضح بالتفصيل خطوات التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور.
ويتم التسجيل في رياض الأطفال للطلاب والطالبات من خلال الدخول على نظام نور من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).
ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وبعدها إدخال هوية الطفل ثم صلة القرابة وتاريخ الميلاد.
وبعد ذلك يتم تحديد الصف واستكمال إدخال بيانات الطفل، ثم إدخال بيانات المدرسة وهي الخطوة الرابعة.
وبعدها يتم الضغط على التعهد بأن جميع البيانات المدونة صحيحة، ثم الضغط على تسجيل، وبعدها تقييم الخدمة.
يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت اليوم بدء عملية تسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال للعام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خطوات ورابط التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.