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2019-04-21 الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في الجوف متابعات الخليج 365 - واس فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان في محافظة الجوف اليمنية.

ونقل موقع “سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية عن قائد لواء الحسم حرس حدود في الجيش العميد ظافر حقان الجعيدي قوله: “إن قوات من اللواء استعادت عقبة تواثنه الظهره في مديرية برط العنان شمالي غربي المحافظة”، مشيرًا إلى أن القوات تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة الظهره وسط انهيار في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفرت المعارك بحسب القائد العسكري اليمني عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية وأسر أحد عناصرها، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.









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