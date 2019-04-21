فيديو.. هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل لفترة معينة؟.. المغامسي يُجيب

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق الشيخ الدكتور صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، على قضية استخدام حبوب “منع الحمل” من قبل المرأة لفترة زمنية محددة؛ إذا كان لديها عوارض صحية تشق عليها كثرة الحمل.

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وقال المغامسي في رده على استفسار، عبر برنامج “الأبواب المغلقة” على قناة “mbc1″، بشأن استخدام حبوب “منع الحمل”، إنه لا يجوز للزوج أن يرد نعمة الله عليه، ويمنع زوجته من الحمل بالكلية.

وأشار إلى أنه بإمكان الزوجة استخدام الوسائل التي تمنع الحمل لفترة معينة مراعاةً لظروفها الصحية.

وأضاف المغامسي أن طلب الذرية مما قصده الأنبياء والمرسلون، فالرجل إذا رزقه الله عز وجل بامرأة تكثر الولد فهذا خير له، وأما إذا كانت المرأة لديها عوارض صحية تشق عليها كثرة الحمل، فيمكن حينها استخدام الوسائل التي تمنع الحمل لفترة معينة، ما لم يترتب عليها آثار جانبية.