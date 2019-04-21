نظام نور ينهار أمام أولياء أمور أطفال الروضات

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

واجه مستخدمو نظام نور، مشكلات في الوصول إلى الموقع، منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، نتيجة انهيار الموقع، في حين أعلنت وزارة التعليم عن استعدادها لبدء التسجيل أطفال الروضات عبر نظام نور.

ووجد أولياء أمور أطفال الروضة صعوبات في الدخول إلى البرنامج، وكذلك التسجيل، مما دفعهم إلى مطالبة الوزارة بحل المشكلة والتسجيل بسهولة عبر نظام نور أو عودته ورقيا كالمعتاد، حيث انهم منذ صباح اليوم يتوافدون على الخدمات الطلابية.

وعلمت “الخليج 365” أن وزارة التعليم أبلغت إدارات التعليم بإيقاف التسجيل حتى إشعار، أخر فيما التزمت الصمت أمام المستفيدين ولم ترد على شكواهم.