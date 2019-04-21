مختصون يبحثون تطوير مراكز أمراض الدم الوراثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش مختصون في أمراض الدم من مختلف مناطق المملكة مع الجهات ذات العلاقة خلال ملتقى نظمته وزارة الصحة أمس الأول برنامج أمراض الدم الوراثية الذي تسعى الصحة من خلاله للوصول لمجتمع صحي يضمن تمكين مريض فقر الدم المنجلي من مواجهة هذا المرض وتحدياته.

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وترمي الوزارة ممثلة في الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات، والإدارة العامة للمراكز المتخصصة، وبرنامج أمراض الدم الوراثية من خلال الملتقى إطلاق مبادرة إنشاء مجموعة عمل تكاملية لمرض فقر الدم المنجلي، وذلك سعيا لإنشاء مجموعة عمل لمرض فقر الدم المنجلي في المملكة، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة لرعاية مرضى فقر الدم المنجلي، ولتكون المملكة رائدة في هذا المجال في الشرق الأوسط.

ويهدف الملتقى إلى إنشاء برنامج لأمراض الدم الوراثية وتطوير مراكز أمراض الدم الوراثية وتحديدا مرض فقر الدم المنجلي، إضافة إلى وضع خطوط عريضة لدور مجموعة العمل بإشراكهم في توحيد الأهداف والتوصيات وتوحيد الجهود والحد من هدر الموارد والطاقات في مجال الخدمة المقدمة لمرض فقر الدم المنجلي، وكذلك العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من خبرات مجموعة العمل لتوحيد السياسات والإجراءات المتبعة في علاج هذا المرض.

وعرضت خلال الملتقى تجربة مركز القطيف في التعامل مع مرض فقر الدم المنجلي، إضافة إلى عرض نتائج ورش العمل، ومناقشة السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع مرض فقر الدم المنجلي.