حضور أمني ومروري مكثف أمام مدارس مكة خلال الاختبارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

فيما تبدأ اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس المملكة، كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة وكافة أفرع الأمن العام بالمنطقة استعداداتها الميدانية من خلال خطة أعدت بمناسبة بدء موسم الاختبارات لهذا العام. وتتضمن الخطة تكثيف الحضور الأمني والمروري في المواقع كافة، والحرص على تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية والسرية أمام المدارس والأحياء ومناطق تجمعات الطلاب بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضمان وصول جميع طلاب وطالبات الكليات والمعاهد والمدارس إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وتضمنت الخطة الإسهام في القضاء على السلوكيات والممارسات كافة التي قد تظهر من قبل بعض الشباب بعد أداء الاختبارات والتأكيد على مديري الإدارات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة وشرط المحافظات والمراكز الخارجية بتنفيذ الخطة ومتابعة الحضور الميداني لإنجاحها.