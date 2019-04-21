السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برسالة خطية لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله فرماجو تتعلق بالعلاقات الثنائية. وسلم الرسالة أمس الأول وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برسالة خطية لرئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتعلق بالعلاقات الثنائية. سلم الرسالة أمس الأول وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يبعث برسالتين خطيتين لرئيسي الصومال وجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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