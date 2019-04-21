السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتخب المؤتمر العام لرابطة الجامعات الإسلامية في دورته الـ11 الدكتور محمد العيسى رئيسا لرابطة الجامعات الإسلامية.

وتلقى العيسى تهاني مفتي وعلماء العالم الإسلامي ووزراء الشؤون الدينية ومديري الجامعات الإسلامية بهذه المناسبة، سائلين الله تعالى له العون والتوفيق.

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وكان المؤتمر ناقش تعديل بعض مواد نظامه الأساسي ولائحة عمل الرابطة، إلى جانب المصادقة على محضر الدورة السابقة التي استضافتها جامعة الإسكندرية العام الماضي.

وتجمع الرابطة التي تأسست عام 1969م تحت مظلتها كبرى الجامعات من مختلف أنحاء العالم، وتنشط في دعم البحث العلمي في مجال الدراسات الإسلامية، والتنسيق بين الجامعات الإسلامية ومناهجها الدراسية والسياسات التعليمية والبحثية بما يحقق التقارب والتكامل فيما بينها، إلى جانب تقوية علاقة الجامعات بقضايا المجتمع، لتسهم بدورها في مواجهة مشكلات المجتمعات الإسلامية، ومواجهة الفكر المتطرف، كما تنسق الرابطة مع الجامعات الأخرى في كل ما يتصل بالأهداف المشتركة.

وتدرس الرابطة عقد اتفاقيات تعاون وتبادل مع كبرى الجامعات الغربية وجامعات في الشرق الأقصى، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الحضارية والثقافية والحوار البيني، وكذلك الدراسات الاستشراقية.