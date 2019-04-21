أمير المدينة بالنيابة يكرم الطلاب المتفوقين في اختبار القدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، كرم أمير المنطقة بالنيابة سعود بن خالد 308 طلاب منهم 188 طالبا متفوقا علميا على مستوى المنطقة و120 طالبا تميزوا في اختبار القدرات الذي تعده هيئة تقويم التعليم بنسب تجاوزت الـ95%، في حين مثل الوطن 16 طالبا و9 طالبات من المدينة المنورة في المحافل الدولية في مسابقات علمية متعددة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة التعليم بالمنطقة بمناسبة ختام الأنشطة الطلابية بالقاعة الثقافية في مبنى الإدارة بالمدينة المنورة.

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وتجول أمير المنطقة بالنيابة على المعرض المصاحب الذي يحتوى على الأعمال والمشغولات الفنية لطلاب وطالبات المنطقة ومعرض ريادة الأعمال الشبابية المنبثق عن برنامج Activate الذي تشرف عليه إمارة المنطقة وتنفذه إدارة التعليم بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة المدينة وجامعة بابسون الأمريكية.

وانطلق البرنامج الهادف إلى تزويد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بتعليم المدينة المنورة بالأدوات اللازمة لتطبيق أفكارهم واستثمار إمكاناتهم وصناعة أجيال قادمة تواكب التغيرات المتلاحقة وتستوعب التحولات القادمة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع المدرسي بتأهيل وإعداد 45 معلما ومعلمة و11 من رواد ورائدات الأعمال على يد خبراء من الجامعة الرائدة في ريادة الأعمال، ثم تطبيق مقرر بابسون لريادة الأعمال الذي يتألف من 12 وحدة على 1046 طالبا وطالبة في مدارس العينة التي بلغت 39 مدرسة نتج عنها 241 مشروعا.

واحتوى معرض ريادة الأعمال الشبابية على 91 مشروعا يقوم عليها 239 طالبا وطالبة يشرف عليهم 24 معلما ومعلمة.