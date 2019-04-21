التخصصات الصحية تشرح أساسيات وطرق الاستثمار لأطباء الأسنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس البرنامج التأهيلي المكثف لتأهيل أطباء الأسنان للعمل والاستثمار في القطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.
واستعرض الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، دور ومهام الهيئة في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين أكفاء وما تقوم به من جهود في مجالات التدريب واعتماد البرامج والمراكز.
وأشار الأمين العام للهيئة إلى أهمية البرنامج ودوره في تعريف أطباء الأسنان بأساسيات التخطيط والإدارة للبدء بإنشاء عيادة طب أسنان في القطاع الصحي.
وتناولت جلسات البرنامج التأهيلي، آليات تمكين الأطباء من تجهيز خطة عمل لعيادة أسنان في القطاع الخاص، والإدارة المالية والتسويق وقياس الجودة في عيادات الأسنان، وشرحا لأحدث شروط وزارة الصحة لتراخيص عيادات طب الأسنان في السوق الصحي السعودي.
وجرت خلال الجلسات مناقشة فرص الدعم المتاحة من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل والاستثمار في القطاع الصحي في المملكة.
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