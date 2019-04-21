نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 للمُعلمين والمُعلمات  .. رابط مباشر noor.moe.gov.sa نظام نور...

يستعلم عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات عبر حساب المعلم على موقع نور الالكتروني برقم التسجيل، والذي يتضمن رابط مباشر نظام نور الالكتروني، حيث من المقرر الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لعام 1440 منذ الخميس الماضي الثالث عشر من شهر شعبان 1440، ونقدم لكم بموقع عرب نيوز، رابط الموقع الرسمي لنور.

نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم السعودية نتائج حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين من خلال نظام نور، بعد أن قام المعلمين بتقديم طلبات النقل إلكتروني عبر موقع نور، ويمكن الآن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية،والذي من المقرر بعد ظهور النتيجة سيتم تقديم التظلمات، ثم تعتمد النتيجة النهائية المقرر لها يوم 25 شعبان 1440.

رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين

يستعلم عن حركة النقل الداخلي عبر رابط نور الالكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط السابق

تسجيل بيانات الدخول من (اسم المستخدم- كلمة السر- رمز التحقق)

يفتح لكم الحساب الشخصي

الدخول على حساب المعلم

ثم خدمة شئون المعلمين

وهنا تجدون رابط نتيجة حركة النقل الداخلي

الخطوات بالصور

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هذه الصور تتضمن الخطوات والبيانات التي تظهر لكم.