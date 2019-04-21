، "جوجل" تحذف عددًا كبيرًا من التطبيقات يستخدمها الملايين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتوقع أنها تورطت في عمليات احتيال إعلانية واسعة النطاق

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية حذفها عددًا كبيرًا من التطبيقات، من متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" العامل على نظام تشغيل "أندرويد"، يستخدمها الملايين.

وأشار موقع "جادجيت 360" التقني المتخصص، إلى أن التطبيقات العاملة على نظام "أندرويد" تورطت في عمليات احتيال إعلانية واسعة النطاق.

وأوضح الموقع بقوله إن تلك التطبيقات تتعمد أن يضغط المستخدم على إعلانات حتى عندما لا تعمل تلك التطبيقات على هواتف المستخدمين؛ مما يجعلها تستنزف البطارية وتستهلك البيانات الخاصة به.

وتستفيد تلك التطبيقات من منصات معروفة باستخدام تلك التقنية مثل "آد موب" أو "موبوب".

وجاءت أبرز التطبيقات التي تم حذفها تابعة لشركة "ديو غروب" الصينية التي كانت تدير في وقت سابق لمحرك البحث "بايدو".

وقالت: إن أبرز تطبيق تم رصده، يستهلك بطارية وبيانات المستخدم، هو تطبيق "سيلفي كاميرا"، والذي تم تنزيله نحو 50 مليون مرة.

ورصدت "جوجل" نحو 5 آلاف تطبيق شهير تابعة للشركة الصينية على منصة "جوجل بلاي"، نفذت علميّات احتيال إعلانية واسعة النطاق، وتم تحميلها نحو 90 مليون مرة تقريبًا؛ أبرزها تطبيقات مثل "أومني كلينر"، و"رام ماستر"، و"سمارت كوولر".

وأوضحت "جوجل" أن عمليات الاحتيال أيضًا تورطت فيها تطبيقات أخرى مثل تطبيق "سامسونج تي في ريموت كنترول"، الذي تم اكتشاف أنه يسجل أيضًا الأصوات المحيط بالتليفزيون الذي يتم تفعيل التطبيق معه من دون علم المستخدم.