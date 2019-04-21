، صباح القيامة .. 3 انفجارات تهز سريلانكا موقعةً 42 قتيلاً وعشرات المصابين ،

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قُتل صباح الأحد، 42 شخصاً على الأقل وأُصيب العشرات في انفجارات استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة السريلانكية ومدن مجاورة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح.
واستفاقت سريلانكا، صباح الأحد، على وقع انفجارات دامية، وقعت في توقيت متزامن، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة كولومبو، ومحيطها، بالتزامن مع عيد القيامة.
وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة، إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو.
ووفق ما نقلت "رويترز" عن تقارير محلية، فإن الانفجارات خلفت مقتل 42 شخصاً على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مستشفى كولومبو الوطني، قوله "استقبلنا ثمانين شخصاً وثمة المزيد يصلون تباعاً".
وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
صباح القيامة .. 3 انفجارات تهز سريلانكا موقعةً 42 قتيلاً وعشرات المصابينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-21
قُتل صباح الأحد، 42 شخصاً على الأقل وأُصيب العشرات في انفجارات استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة السريلانكية ومدن مجاورة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح.
واستفاقت سريلانكا، صباح الأحد، على وقع انفجارات دامية، وقعت في توقيت متزامن، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة كولومبو، ومحيطها، بالتزامن مع عيد القيامة.
وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة، إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو.
ووفق ما نقلت "رويترز" عن تقارير محلية، فإن الانفجارات خلفت مقتل 42 شخصاً على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مستشفى كولومبو الوطني، قوله "استقبلنا ثمانين شخصاً وثمة المزيد يصلون تباعاً".
وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
09:14 AM
استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في كولومبو ومحيطها تزامناً مع احتفال مسيحي
قُتل صباح الأحد، 42 شخصاً على الأقل وأُصيب العشرات في انفجارات استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة السريلانكية ومدن مجاورة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح.
واستفاقت سريلانكا، صباح الأحد، على وقع انفجارات دامية، وقعت في توقيت متزامن، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة كولومبو، ومحيطها، بالتزامن مع عيد القيامة.
وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة، إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو.
ووفق ما نقلت "رويترز" عن تقارير محلية، فإن الانفجارات خلفت مقتل 42 شخصاً على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مستشفى كولومبو الوطني، قوله "استقبلنا ثمانين شخصاً وثمة المزيد يصلون تباعاً".
وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
، صباح القيامة .. 3 انفجارات تهز سريلانكا موقعةً 42 قتيلاً وعشرات المصابين ،
المصدر : الخليج 365
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