دوريات أمن مهد الذهب تطيح بالمتهم بتعاطي “حشيش اليودل”

أطاحت فرقة من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب بشاب في العقد الثاني من عمره؛ ظهر في أحد تطبيقات التواصل مستعرضًا بتعاطي مادة الحشيش من خلال التصوير، ونشر ذلك بواسطة التطبيق.

جاء ذلك بعد رصد الأجهزة الأمنية الحادثة من خلال تطبيق التواصل “اليودل”؛ إذ صدرت توجيهات مدير شرطة المهد العميد نياف بن عوض الحربي بملاحقة المتهم، والقبض عليه. وفي أقل من ٢٤ ساعة نجح رجال الأمن في إيقاف المتهم؛ ليتم إحالته لمركز الشرطة، الذي بدوره سلمه لوحدة مكافحة المخدرات لاستكمال اللازم حياله.