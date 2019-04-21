أطاحت فرقة من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب بشاب في العقد الثاني من عمره؛ ظهر في أحد تطبيقات التواصل مستعرضًا بتعاطي مادة الحشيش من خلال التصوير، ونشر ذلك بواسطة التطبيق.
جاء ذلك بعد رصد الأجهزة الأمنية الحادثة من خلال تطبيق التواصل “اليودل”؛ إذ صدرت توجيهات مدير شرطة المهد العميد نياف بن عوض الحربي بملاحقة المتهم، والقبض عليه. وفي أقل من ٢٤ ساعة نجح رجال الأمن في إيقاف المتهم؛ ليتم إحالته لمركز الشرطة، الذي بدوره سلمه لوحدة مكافحة المخدرات لاستكمال اللازم حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر دوريات أمن مهد الذهب تطيح بالمتهم بتعاطي “حشيش اليودل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.