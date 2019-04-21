بالصور: قناديل البحر تعود إلى شواطئ بيش .. ومطالبات بالتعامل معها

تهاجم قناديل البحر، منذ أيام، وبشكل مكثف شاطئ البحر الأحمر بمحافظة بيش، في واقعة متكررة وطبيعية وفق ما يرويه مرتادو الشاطئ خلال الفترة الماضية. وناشد مرتادو الشاطئ الجهات المعنية الوقوف على هذا الوضع، والتأكد من عدم وجود خطورة من هذه القناديل؛ لما عُرف عنها من إفرازات سامة أو لدغات تتسبب في تهيّج جلدي وفق ما نشر عن تعرض بعض الأشخاص للدغات من قناديل البحر وتسببت في أضرار جلدية كبيرة.

وشكل القنديل عبارة عن قرص شفاف، قوامه هلامي، وله أطراف طويلة رفيعة، ويتبع اللافقاريات وبات يشاهد بكثافة خلال العام الماضي في مواسم متفرقة بينما لم يعهد الزوار كثافته بالوضع الحالي. وتشير المعلومات المدونة عنه إلى أن الماء يشكّل نسبة عالية من جسمه، لما يصل إلى نحو 95 % من وزنه، ويتحرك في الماء بانقباض جسمه، ثم فرده حركة حرة ولوامسه، وتساعده حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة. يُذكر أن بعض أنواع هذا الكائن عالية السمية وفقًا لـ”ويكيبيديا”، والكثير منها تؤثر في إصابة جلد الإنسان بالحساسية، وبعضها قاتلة، كالتي على سواحل أستراليا.