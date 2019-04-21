فيديو مؤثر .. حيوان يصارع جرافة حاولت هدم بيته

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لم يتوان إنسان الغاب في إحدى الغابات الاستوائية عن الوقوف أمام جرافة للدفاع عن بيته.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم وسبق أن بثته المنظمة الدولية لإنقاذ الحيوان، إنسان الغاب وهو يحاول حماية موطنه في الغابة أمام الجرافة، حين أمسك بذراعها بكل قوة ليمنعها من تدمير الأشجار.
وتضمن الفيلم الذي يعود إلى شهر يونيو عام 2018 التأثير المدمر على البيئة جراء اقتلاع وتدمير الأشجار من أجل الحصول على زيت النخيل..، لكن جرى تداوله في الآونة الأخيرة على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
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