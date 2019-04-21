تعليم المدينة المنورة يوفر وظائف للجنسين على بند الأجور والمستخدمين

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الموارد البشرية تعلن توفر وظائف شاغرة..، للعمل بمسمى (عامل خدمات، وعاملة خدمات)، على بند الأجور والمستخدمين، من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون. واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف:

1- عامل خدمات.

2- عاملة خدمات. Advertisements الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فما دون. موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/08/16هـ وينتهي بتاريخ 1440/08/26هـ. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا





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