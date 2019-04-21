100 وظيفة تعليمية للنساء بعدة تخصصات.. هنا رابط التقديم

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أعلنت مدارس الجيل الأهلية للبنات بمدينة الرياض توفر 100 وظيفة تعليمية شاغرة للنساء، للعمل بالمسميات التالية (قائدة مرحلة، ومشرفات تربويات، ووكيلة مرحلة، ومرشدة طلابية، ومعلمات مواد علمية، ومعلمات مواد أدبية، ومعلمات لغة انجليزية، ومعلمات صفوف أولية، ومعلمات رياض أطفال..، ومعلمات حاسب آلي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- قائدة مرحلة (العدد 6 وظائف).

2- مشرفات تربويات (العدد 7 وظائف).

3- وكيلة مرحلة (العدد 12 وظيفة).

4- مرشدة طلابية (العدد 6 وظائف).

5- معلمات مواد علمية (العدد 12 وظيفة).

6- معلمات مواد أدبية (العدد 12 وظيفة).

7- معلمات لغة انجليزية (العدد 10 وظائف).

8- معلمات صفوف أولية (العدد 12 وظيفة).

9- معلمات رياض أطفال (العدد 8 وظائف).

10- معلمات حاسب آلي (العدد 15 وظيفة).

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طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية مع تحديد مسمى الوظيفة المراد التقدم عليها في خانة عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

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