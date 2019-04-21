أزمة رواتب صحة بيشة.. «المديرية» تعالج خطأها بحسم 25% والموظفون: نرجو التأجيل لبعد رمضان

كشفت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة، كواليس قرارها باستقطاع 25% من رواتب موظفيها، ولمدة 4 أشهر، تبدأ من مايو المقبل، قائلة إن منسوبيها صرفوا راتبًا إضافيًا قبل 6 أشهر، نتيجة خطأ أحد الموظفين بالصحة، وهو ما يستوجب استرداده قبل نهاية العام المالي؛ كي لا يعد عجزًا في ميزانية الرواتب.

إلا أن قرار مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، أثار غضب بعض منسوبيها، والذين طالبوا في تصريحات لـ«عاجل»، وزارة الصحة بالنظر فيما وصفوه بـ«تلاعب» صحة بيشة، خاصة أن إيداع راتب بالخطأ واستقطاعه الآن في هذا الوقت بقرب الشهر الكريم والأعياد والمناسبات يولد ضغطًا ماديًا عليهم»، مطالبين بتقليل نسبة الحسم إلى 10% بدلا من 25% أو تأجيل الحسم في الوقت الراهن.

وقال الممرض سعيد عبيد في تصريح لـ«عاجل»، إنهم صرفوا في شهر 9 من العام الماضي راتبًا إضافيًا، «ظننَّاه مكافأة لجميع موظفي الدولة، إلا أنه بعد مضي 6 أشهر أصدرت صحة بيشة قرارًا بخصم 25% من رواتبنا، بعد أن اتضح أنه خطأ من أحد الموظفين، وبأنه غير مستحق لنا».

بدورها ردت مديرية الشؤون الصحية في بيشة، على مطالبات منسوبيها، قائلة، إنها تود التأكيد على أنها تستشعر الظروف الأسرية والاقتصادية والاجتماعية لمنسوبيها، كما أنها دائمًا ما تعمل على ضمان حصول الجميع على حقوقهم الوظيفية والمالية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

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وأكدت صحة بيشة التزامها بتطبيق جميع اللوائح النظامية المتعلقة بالإجراءات المالية في الصرف أو استعادة للمبالغ المالية التي تم صرفها دون استحقاق، مشيرة إلى أن «ما حدث في إضافة راتب شهر لمنسوبيها كان خطأ بشريًا، نتيجة تطبيق نظام صرف مالي الكتروني حديث (منصة)؛ ما يعني أن المبلغ الذي تمت الاستفادة منه من قبل منسوبي صحة بيشة جاء دون استحقاق وتجب استعادته».

وأوضحت أن «المادة رقم 20 في لائحة الخدمة المدنية الخاصة بالمزايا المالية والمكافآت، نصت على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب أي 33% وهذا ما راعته في تحديد نسبة الاستقطاع، بل إنها سعت من خلال تواصلها مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، على تخفيض النسبة إلى 25%».

وتابعت أن «هذه النسبة راعت فيها اعتمادات الميزانية المخصصة لرواتب الموظفين، كون المبلغ المصروف يعتبر من ميزانية الرواتب، وفي حال عدم سداده قبل نهاية العام المالي، فإنه يعتبر عجزًا في الميزانية ولا يمكن تغطيته كونه اعتمادًا تم تخصيصه مسبقاً ضمن اعتماد الميزانية الخاصة برواتب موظفي صحة بيشة».

وكانت صحة بيشة، قالت إنه سيتم استقطاع 25% من الراتب الشهري للموظفين لمدة أربعة أشهر، اعتباراً من الشهر القادم مايو 2019، مشيرة إلى أنه سيتم الخصم على المتقاعدين من تاريخ 1-7-1440 من نهاية الخدمة وتعويض الإجازات عن طريق الإدارة المالية بصحة بيشة.

وقالت إنه سيتم مخاطبة المسؤولين بمنصة الاعتماد بوزارة المالية لاستعادة المبلغ من حسابات الموظفين الذين تم طي قيدهم خلال فترة 21-12-1439هـ حتى 30-4-1440هـ .