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المملكة تدين الهجوم الإرهابي المزدوج على وزارة الاتصالات الأفغانية

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أكدت وقوفها إلى جانب أفغانستان ضد التطرف..

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الإرهابي المزدوج، الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف.

جاء الهجوم الإرهابي بعد شهور من الهدوء النسبي في كابول تزامنًا مع إجراء محادثات بين الولايات المتحدة ومسؤولي حركة طالبان بهدف فتح الطريق أمام مفاوضات سلام رسمية؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يربو على 17 عامًا في أفغانستان.

يأتي الهجوم بعد أيام من إلغاء اجتماع بين مسؤولين من طالبان وساسة أفغان وممثلين للمجتمع المدني كان مقررًا في قطر. ويلقي الهجوم الضوء على العقبات التي تعرقل جهود التوصل لتسوية سلمية.
 

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