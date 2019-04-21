انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل جنديين سعوديين باشتباكات في الحد الجنوبي للمملكة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 08:12 صباحاً - قتل جنديين سعوديين، أمس السبت، في اشتباكات مع مسلحين حوثيين على الحدود اليمنية السعودية.

ونقلت قناة "الجزيرة"، عن وسائل إعلام سعودية قولها، إن جنديين سعوديين قتلا في إشتباكات مع الحوثيين في الحد الجنوبي للملكة، لكنها لم تشير إلى أي تفاصيل أخرى.

فيما قالت "وكالة سبأ" الناطقة باسم الحوثيين، إن جنود سعوديين قتلوا وجرحوا إضافة إلى تدمير عربات عسكرية، في عسير بالسعودية.

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وذكرت أن مسلحيها هاجموا موقعاً لجنود سعوديين قبالة موقع السديس، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، من أكثر الجبهات دموية بالنسبة للقوات السعودية.

ويخوض الحوثيون، بشكل متكرر، اشتباكات مع قوات الجيش السعودي على حدود المملكة، وينفذون توغلات برية، تنتج عنها خسائر في صفوف القوات السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.