شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان: المملكة تسخّر البحث العلمي لمستقبل الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو)

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، أن المملكة وهي تتجه نحو التركيز على تطوير قطاع الفضاء بعد تأسيس الهيئة السعودية للفضاء أن هدفها الأول خدمة المواطنين واقتصاديات المملكة وتسخير البحث العلمي لمستقبل الإنسانية جمعاء، وأن تركيزها الحاضر والمستقبل على البرامج العلمية والسلمية التي تعود بالفائدة على بلادنا وتحقق التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة والأبحاث وتوظيف صناعة الفضاء في خدمة بلادنا والمواطنين وتسهيل أمور حياتهم اليومية سواء من خلال برامج الاتصالات الفضائية أو خدمة خطوط الملاحة الجوية والبحرية والبرية، أو الأبحاث الطبية والعلمية وسبل التواصل مع بلاد العالم.

وأوضح خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة الروسي دينس ما نتروف، ضمن زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية، أن زيارته بهدف استطلاع التجارب المتميزة في مجال الفضاء الذي يعرف في العالم بأنه قطاع اقتصادي كبير ويحقق عوائد اقتصادية ومعرفية على الدول التي تمتلك القدرات البشرية المميزة ولديها الرغبة في الإفادة منه مثلما حقق في المملكة.

واطلع خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بموسكو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد بن خالد قرملي على العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة بالفضاء وفي مقدمتها صناعة وهندسة الطيران، كما جرى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.