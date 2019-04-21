شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» لقادة المدارس: راعوا في الأسئلة مواصفات الاختبار الجيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) ، عبدالله سيف (بيشة) ، "الخليج 365" (الطائف، جدة، وادي الدواسر)

تبدأ المدارس والجامعات كافة اليوم (الأحد)، الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات، في وقت أكدت الإدارات التعليمية اكتمال استعداداتها لاستقبالهم، وتوفير الأجواء المناسبة ليؤدوا الاختبارات على أكمل وجه.

ففي الرياض، يؤدي أكثر من 500 ألف طالب وطالبة الاختبارات اليوم، وشدد المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، على كافة الإدارات ومكاتب التعليم برفع الجاهزية الكاملة خلال فترة الاختبارات النهائية وإنجاز كافة المهمات الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات، داعياً إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل الأسرة ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

ولفت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الاختبارات في المدارس النهارية ستبدأ عند الساعة 7 صباحاً، وللمدارس الليلية عند الساعة 4 عصراً.

وخاطبت إدارة التعليم مشغلي المقاصف المدرسية ومتعهدي النقل بأهمية الإعداد الجيد والمسبق لأعمال التغذية المدرسية والنقل قبل بدء الاختبارات، مشددة على أهمية أن تكون أسعار الوجبات مناسبة وفي متناول الجميع ومطابقة لأسعار السوق.

وفي الطائف أكد المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي، جاهزية المدارس والتأكيد على قادتها (بنين، بنات) بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور، مشدداً عليهم بأن تراعي الأسئلة مواصفات الاختبار الجيد، وأن تقيس ما لدى الطلبة من معلومات ومعارف ومهارات، وتحري الدقة من قبل المعلمين والمعلمات في عملية التصحيح والمراجعة والرصد.

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وأشار اللهيبي إلى أنه سيتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها أولاً بأول وفق خطة معدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

وفي بيشة يبدأ ما يقارب 400 مشرف ومشرفة في القطاعين بمساندة من مشرفي ومشرفات قسم الاختبارات والقبول وبقية أقسام الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم بزيارة المدارس صباح اليوم (الأحد) ضمن خطة زيارات معتمدة طوال فترة الاختبارات التي يؤديها أكثر من 35 ألف طالب وطالبة في 497 مدرسة متوسطة وثانوية.

وفي جدة، يؤدي أكثر من 480 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل من مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439/1440.

وأوضح مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، أنه جرى إعداد واعتماد خطة عمل خاصة بالاختبارات بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم، مشيرا إلى الزيارات اليومية للقيادات التعليمية بجدة للمدارس, إضافة إلى الكوادر الإشرافية والتواجد الميداني طوال أعمال الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح و رصد الدرجات بشكل يومي.

وأكملت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، بحسب مديرها محمد الحارثي، الذي أكد أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني كما أكملت الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.