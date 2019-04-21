شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يرحّل إجازة حافز المبادرين للعام الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) رحلت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة إجازة المعلمين المبادرين بالندب إلى مدارس غير مدارسهم من نهاية العام الدراسي الحالي إلى بداية العام الدراسي الجديد 1440/1441. وأصدرت إدارة شؤون المعلمين بيانا تفصيليا حول إجازة الحوافز، بحيث تبدأ إجازة حافز الندب والمبادرة للمعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة بنهاية دوام 20 من شعبان الحالي، فيما تكون بداية المرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام (الإثنين) غرة رمضان المبارك القادم، على أن تكون إجازة المبادرين لمدة أسبوع مع بداية العام الدراسي الجديد، وتكون عودتهم الثاني من محرم 1441 بدلا من عودتهم مع المعلمين في 17 من ذي الحجة.

رحلت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة إجازة المعلمين المبادرين بالندب إلى مدارس غير مدارسهم من نهاية العام الدراسي الحالي إلى بداية العام الدراسي الجديد 1440/1441. وأصدرت إدارة شؤون المعلمين بيانا تفصيليا حول إجازة الحوافز، بحيث تبدأ إجازة حافز الندب والمبادرة للمعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة بنهاية دوام 20 من شعبان الحالي، فيما تكون بداية المرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام (الإثنين) غرة رمضان المبارك القادم، على أن تكون إجازة المبادرين لمدة أسبوع مع بداية العام الدراسي الجديد، وتكون عودتهم الثاني من محرم 1441 بدلا من عودتهم مع المعلمين في 17 من ذي الحجة.

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