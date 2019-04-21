شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جدة لـ الخليج 365 : نحقق في حريق «محطة طريق الحرمين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

طوقت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقا شب في خزان أرضي تابع لإحدى المغاسل بمحطة وقود على طريق الحرمين.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان لـ«الخليج 365»، ف‏إنهم فور تلقي بلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحد باندلاع نيران ‏في إحدى المحطات التجارية على طريق الحرمين هرعت ‏فرق الإطفاء إلى الموقع وباشرت عمليات إخماد الحريق الذي نشب في خزان ديزل تابع لمغسلة ملابس على سطح مبنى مكون دورين لمحلات تجارية وسكن للعمال بداخل حرم محطة وقود.

وأوضح سرحان أنه تمت السيطرة على النيران دون تسجيل أي إصابات أو خسائر ‏في الأرواح، ‏مؤكدا أن فرق التحقيق باشرت مهماتها في كشف مسبباته.