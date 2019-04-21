شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف «الدوسري» و«الحذيفي» و«المهنا» بإمامة المصلين في الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تكليف ثلاثة أئمة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك 1440. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تكليف ثلاثة أئمة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك 1440. وأوضحت رئاسة الحرمين أن خادم الحرمين الشريفين وافق على تكليف الدكتور ياسر الدوسري بالمسجد الحرام، وكلٍّ من الدكتور أحمد الحذيفي، والدكتور خالد المهنا بالمسجد النبوي.



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