شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث مع رؤساء المحاكم تطوير القضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني سيجتمع نهاية الأسبوع في محافظة القريات بمنطقة الجوف، مع رؤساء المحاكم على مستوى المملكة، في لقاء يعقد دوريا بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومنسوبي الوزارة وعدد من المختصين لبحث آلية تطوير مرفق القضاء وتذليل العقبات وتبادل الآراء والمقترحات والاستماع إلى شرح للعمل في المرحلة القادمة في ظل وتيرته المتسارعة لتحسين وتطوير المنظومة العدلية.

في غضون ذلك، كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت خلال أيام عمل الأسبوع الماضي نحو 52 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب الـ 18 ألف حكم قضائي، إضافة إلى أكثر من 11 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ. وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المحاكم. وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة «دون التنفيذ» 91927 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 21964 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 64510 عمليات خلال الفترة ذاتها. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق أخيرا التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وشهدت إجراءات التقاضي أخيراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.