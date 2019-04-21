شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يشارك في «قمة بغداد لدول الجوار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس (السبت) إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق التي ينظمها مجلس النواب العراقي.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بغداد الدولي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين.

يذكر أن قمة بغداد تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين العراق والدول المجاورة له ودعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

ويضم وفد المجلس أعضاء مجلس الشورى محمد المزيد، ناصر النعيم، هزاع القحطاني، الدكتور عدنان البار، وعددا من مسؤولي المجلس.