شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: 48 جامعية ينشدن «الوعد الكشفي» لأول فرقة جوالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

قدمت أول فرقة جوالة نسائية بجامعة الطائف، تضم في عضويتها 48 طالبة، أول عرض لهن أخيرا، ألقين خلاله التحية الكشفية والوعد الكشفي، في حضور مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ووكلاء الجامعة وعدد من منسوبيها ومنسوباتها.

وأطلقت الجامعة بمناسبة إنشاء الفرقة أول خيمة تعريفية بالحركة الكشفية بشطر الطالبات، واطلع مدير الجامعة على شرح من فرقة الجوالة لمبدأ وقانون الحركة الكشفية، وعرض للمهارات الأولية التي تدربت عليها عضوات الفريق في عمل العقد والربطات.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن إنشاء الفرقة يأتي ضمن مبادرات الجامعة لتفعيل مضامين رؤية المملكة 2030، التي من أهم جوانبها تمكين المرأة السعودية وإعطائها الفرصة الكاملة في جميع المجالات.

وأشار عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف إلى أن إنشاء الفرقة جاء انطلاقاً من أهمية دور المرأة في المجتمع، لاسيما في العمل التطوعي، بهدف الاستفادة من الطاقات الشابة لطالبات الجامعة الطموحات، اللاتي برز دورهن بشكل جلي في ميادين عدة أهمها الجانب الاجتماعي والتطوعي.

Advertisements

وأكد الدكتور البقمي أهمية دور الجوالة في خدمة ضيوف الرحمن بمواسم الحج والعمرة، التي تُعد أحد أهم الجوانب التي تفخر الجامعة بالمشاركة فيها بفعالية، كجزء من واجبها الديني والوطني والاجتماعي، ما يتطلب وجود فرقة جوالة طلابية نسائية سعودية مساندة في العمل التطوعي بشكل عام وفي شعيرتي الحج والعمرة بشكل خاص.

وبيّن أن الفرقة ستسهم في إرشاد التائهين ورعاية الأطفال المفقودين، وتقديم الخدمات اللوجستية التي قد يحتاجها الحجاج والمعتمرون عموماً، والحاجات والمعتمرات خصوصاً، لاسيما من كبار السن.

من جهتها، أوضحت وكيلة عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعة الطائف الدكتورة أمل عاشور، أنه جرى إشراك الطالبات في تنظيم الفعاليات المقامة في الجامعة في الفترة الماضية، وكان آخرها حفل ختام الأنشطة الطلابية الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب الأسبوع الماضي.

وذكرت الدكتورة عاشور أنه تم تصميم الزي الميداني لطالبات جوالة جامعة الطائف بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع السعودي، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تجهيز مقر المعسكر الكشفي في شطر الطالبات في القريب العاجل.