شكرا لقرائتكم خبر عن «الترويج الإلكتروني».. فخ «ديجتل» للطلاب! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

مع اقتراب الاختبارات يقبل الطلاب على مذاكرة دروسهم بتركيز واهتمام بالغ، ويسابقون الوقت لمحاولة الإلمام بما فاتهم، بالمقابل تنشط سوق المخدرات، وتبدأ عصاباتها بترويج منتجاتها على الطلاب، حيث أكد مختصون لـ«الخليج 365»: أن هناك مروجين، يقومون بإغراء الشباب لتعاطي المخدرات خلال فترة الاختبارات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر، سناب شات، فيسبوك، واتساب» وغيرها، مؤكدين على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في التبليغ عن هؤلاء المروجين الذين يستغلون هذه التقنيات في إغراء الشباب وصغار السن. وأضافوا أن الفرق الإلكترونية التابعة لمكافحة المخدرات، ترصد كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من عمليات لترويج المخدرات أو التحريض على تعاطيها بأي شكل من الأشكال، وبالفعل تم ضبط حسابات إلكترونية تروج للمخدرات ويدعون إلى تعاطيها، نتج عنها القبض على متهمين خلال الفترة الماضية. وبالرغم من أن هناك مجموعة من البرامج الوقائية مثل مشروع «نبراس» الذي يركز على الطفل والأسرة من خلال تعزيز القيم وبناء المهارات الحياتية وتنمية البناء وبناء الشخصية عند الأطفال، وبرنامج التعليم، وبرنامج الإعلام العام، وبرنامج الإعلام الجديد، وبرنامج البحوث والدراسات، وبرنامج نجوم نبراس الرياضي، إلا أنه يتطلب مضاعفة الجهود من جميع الجهات الحكومية الأمنية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، من أجل أمن الوطن وحماية المجتمع، وإيجاد بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة الجديدة والتقليدية.