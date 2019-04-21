شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: تأجيل حركة النقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أرجأت إدارة التعليم بمنطقة عسير حركة النقل الداخلي إلى وقت لاحق، وبررت ذلك - في بيان أعلنته عبر حسابها في «تويتر» - بالحرص على شمول وتحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي، وبما يسهم في استكمال معطياتها كافة.

من ناحية أخرى، يؤدي صباح اليوم (الأحد) أكثر من 190 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في عسير، اختبارات الفصل الدراسي الثاني، فيما سيتم تنفيذ خطة ميدانية لدعم المدارس خلال فترة الاختبارات.