شكرا لقرائتكم خبر عن الشلعان لأولياء الأمور: تكاملوا معنا لمصلحة الأبناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

طالب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أولياء أمور الطلاب والطالبات، بضرورة تعزيز تكامل الأدوار ببن الأسرة والمدرسة بما يصب في مصلحة الطلبة، إضافة لتهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي للأبناء والبنات أثناء فترة الاختبارات، موضحاً بأن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار.

وشدد على أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم أثناء توجههم للمدارس في الصباح الباكر، والتأكد من عودتهم لمنازلهم بعد فراغهم من أداء الاختبارات مباشرة لكي لا يكونوا عرضة للمخاطر. ودعا الشلعان الطلاب والطالبات لقراءة الأسئلة بتمعن وتخصيص وقت كاف للإجابة عن كل سؤال، فضلاً عن التوجه إلى منازلهم فور الانتهاء من الاختبارات، والاهتمام بالتغذية الصحية والراحة وعدم السهر. وأكد أهمية الزيارات الميدانية للمدارس والرفع بتقارير يومية للاطمئنان على سير الاختبارات، والتصحيح والرصد أولا بأول لإظهار النتائج في موعدها المحدد.