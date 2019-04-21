“الحصيني” يكشف عن ظاهرة مناخية قليلة الحدوث بالمملكة: “لبسوا عيالكم”!

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن ظاهرة مناخية قليلة الحدوث، تنخفض فيها درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

سابقة قليلة الحدوث

وقال “الحصيني”، في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه “في سابقة قليلة الحدوث في هذا الوقت من السنة، يتقدم منخفض قطبي نواحي الأطراف الشمالية من المملكة”

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف: أن المنخفض القطبي “سيكون سببًا في انخفاض درجات الحرارة، ويمتد أثره إلى المناطق الوسطى وشمال الغربية والشرقية، بانخفاض يتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية، مع رياح مثيرة للأتربة”.

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المناطق المتأثرة

وحول موعد قدوم المنخفض القطبي، أوضح “الحصيني”، أنه سيبدأ من غدٍ الأحد على الشمالية وتبوك، ثم الجوف وحائل والمدينة المنورة، ومن يوم الإثنين على القصيم فالرياض فالشرقية.

هطول أمطار وبرد

ونبَّه الباحث في الطقس، إلى وجود “فرصة لهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على الشرقية وجنوب الوسطى والغربية والجنوبية”.

لبسوا عيالكم

وختم “الحصيني”، بتوجيه نصيحة للجميع بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، قائلًا: “لبسوا عيالكم، الشمالية شتوي متوسط، والوسطى شتوي خفيف”.