خبراء طقس: “هجمات شرسة” من البرد والصقيع وموجات غبارية شديدة على هذه المناطق

توقّع خبراء طقس، أن تشهد المنطقة الشمالية “هجمات سرشة” من البرد والصقيع، فيما تشهد مناطق أخرى موجات شديدة من الغبار.

صقيع ملموس

وذكر الخبراء، أن مدينة طريف شمال المملكة ستشهد نزولًا وتدنيًا في درجات الحرارة نتيجة تأثير كتل هوائية باردة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وصقيع في ساعات الليل المتأخرة.

هجمات شرسة

كما ستكون “طريف” أقل درجة حرارة مسجلة بالمملكة، فيما تشهد المنطقة الشمالية الفترة المقبلة هجمات “شرسة” من البرد بين الحين والآخر.

غبار كثيف

وفي ذات السياق، تشتد كثافة الموجة الغبارية على شمال شرقي وشرق المملكة، وبشكل متوسط في المناطق الوسطى تشمل القصيم ومنطقة الرياض.

غبار متوسط

كما يكون الغبار متوسطًا إلى كثيف أحيانًا على حفر الباطن والمنطقة الشرقية وبعض السواحل بما في ذلك الدمام والجبيل، وترتفع نسب الغبار في أجواء العاصمة الرياض، صباح الاثنين المقبل.