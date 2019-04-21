أكثر من 84 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية غدًا في جازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جميع استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهيأت السبل المناسبة لاستقبال 84539 طالبًا وطالبة لأداء اختباراتهم التي ستنطلق غدًا الأحد- بمشيئة الله.

وأوضح مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن كل مكاتب التعليم بالمنطقة وبمساندة من الإدارة، قد أنهت كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات وتجهيز لجان الاختبارات؛ وذلك حرصًا على توفير الأجواء التربوية المناسبة لهم لأداء الاختبارات، مبينًا أن اللجان المشكلة للاستعداد لتنفيذ الاختبارات قد عقدت عدة اجتماعات واعتمدت عددًا من الخطط؛ لمواجهة أي طارئ قد يحصل أثناء سير الاختبارات .

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وأشار الأحوس إلى أن الإدارة خصصت عددًا من الأرقام الهاتفية التي تدعم الميدان أثناء سير الاختبارات، وذلك لتقديم الدعم المباشر والسريع في عدد من المجالات ومنها الاستشارات النفسية والتربوية والمشكلات التي قد تواجه قادة المدارس في نظام نور ولجان الاختبارات وسيتولى الرد على المكالمات نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات في الإدارات المعنية.

كما ستتم متابعة سير الاختبارات ميدانيًا عبر القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات؛ حيث سيقوم جميع مشرفي الإدارة العامة ومشرفي المكاتب بزيارات تفقدية أثناء سير الاختبارات لجميع مدارس المنطقة.

وأفاد مدير تعليم جازان بأن الإدارة تنسق مع الجهات ذات العلاقة، كالمرور، لضمان أن تسير الاختبارات بشكل آمن وميسر للجميع ، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.