شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد هزازي والان نبدء بالتفاصيل

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد وكيل رقيب محمد بن حسين علي هزازي -رحمه الله- أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعبر سمو نائب أمير منطقة جازان عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

فيما عبر ذوو الشهيد هزازي عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.