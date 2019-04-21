شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد هزازي والان نبدء بالتفاصيل
وعبر سمو نائب أمير منطقة جازان عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبر ذوو الشهيد هزازي عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
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