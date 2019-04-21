شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1600 كيلو جرام أغذية فاسدة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية غرب حفر الباطن 1600 كيلو جرام أغذية و47 لترا من الزيوت والعصائر كما قامت بإغلاق 3 محلات؛ لعدم وجود تراخيص ومخالفتها للاشتراطات الصحية وإبعاد 6 عمال. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة محافظة حفر الباطن محمد الشمري أن مراقبي بلدية غرب حفر الباطن نفذوا جولات ميدانية مكثفة على المنشآت الغذائية؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن برنامج غذاؤكم أمانة، ورصدوا عددا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وعدم وجود شهادات صحية والذبح داخل المطابخ، مضيفا: إنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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