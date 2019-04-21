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أمير تبوك يقف على استعدادات شهر رمضان

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يرأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غدا الإثنين، الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص سمو أمير منطقة تبوك على الوقوف عن قرب على الاستعدادات التي جرى اتخاذها لهذه المناسبة العظيمة، التي يعيشها أبناء المملكة بطابع خاص يميزهم عن غيرهم من خلال سلوك معين يحفه الطابع الروحاني بهذا الشهر الفضيل.

وسيركز الاجتماع على مضاعفة جهود الإدارات المعنية؛ للتأكد من درجة الاستعدادات لشهر رمضان، كما سيطلع سموه على آخر الاستعدادات للإدارات الحكومية.

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