شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وقام سموه بجولة على المعرض المصاحب الذي يحتوي على الأعمال والمشغولات الفنية لطلاب وطالبات المنطقة، ومعرض ريادة الأعمال الشبابية المنبثق عن برنامج Activate الذي تشرف عليه إمارة منطقة المدينة المنورة وتنفذه إدارة التعليم بالمنطقة بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة المدينة وجامعة بابسون الأمريكية.
وانطلق البرنامج الهادف إلى تزويد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بتعليم المدينة المنورة بالأدوات اللازمة لتطبيق أفكارهم واستثمار إمكاناتهم وصناعة أجيال قادمة تواكب التغيرات المتلاحقة وتستوعب التحولات القادمة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع المدرسي بتأهيل وإعداد 45 معلما ومعلمة و11 من رواد ورائدات الأعمال على يد خبراء من الجامعة الرائدة في ريادة الأعمال، ثم تطبيق مقرر بابسون لريادة الأعمال الذي يتألف من 12 وحدة على 1046 طالبا وطالبة في مدارس العينة التي بلغت 39 مدرسة نتج عنها 241 مشروعا.
واحتوى معرض ريادة الأعمال الشبابية على 91 مشروعا يقوم عليها 239 طالبا وطالبة يشرف عليهم 24 معلما ومعلمة.
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، أن الدعم والرعاية اللذين يجدهما قطاع التعليم بالمنطقة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه أسهما في تحقيق 17 جائزة من جوائز وزارة التعليم للتميز في مختلف الفروع خلال العامين الماضيين حققها معلمون ومعلمات ومرشدون ومرشدات وطلاب وطالبات، لافتا إلى أن تدشين سمو أمير المنطقة 60 مشروعا تعليميا قبل أيام بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية، سيساهم في دعم مسيرة التعليم بالمنطقة وسيعود على الطالب بالفائدة من خلال توفير كل ما يحتاجه من أدوات تساعده على التفوق الدراسي.
عقب ذلك قدم عرض مرئي عن برنامج «ريادة الأعمال»، بعدها ألقى أحد الطلاب المكرمين كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب عبدالله عمر السفياني، ثم ألقى الطالب عبدالله فهيد الروقي قصيدة بهذه المناسبة، بعدها قدم أوبريت بعنوان «وطن السمو».
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