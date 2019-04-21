شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 38 محطة لتصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الأمانة أنهت عددا من المشاريع الحيوية المهمة في حاضرة الدمام خلال 2018-2019، لافتا إلى أنه تم تنفيذ ما يقارب من 140 ألف متر طولي من الشوارع المسفلتة بحاضرة الدمام سواء كان شارعا رئيسيا أو فرعيا بمعظم أحياء حاضرة الدمام، وذلك من خلال تنفيذ عدد 8 مشاريع تنموية، وشملت أعمال التطوير والسفلتة والأرصفة لعدد حوالي 30 حيا وشارعا رئيسيا أبرزها (أجزاء من شارع الأمير محمد بن فهد بالدمام، وطريق الخليفة أبوبكر الصديق بالدمام، شارع الخليفة علي بن أبي طالب بالدمام، شارع الأمير حمود بن عبدالعزيز بالخبر، وأجزاء من شارع صلاح الدين الأيوبي، وشارع عبدالرحمن بن الأرقم، وشارع الأمير مشاري بالخبر، بالإضافة إلى بعض شوارع حي الجامعة وحي الدوحة بالظهران) بالإضافة إلى فتح وتنمية شوارع بضاحية الملك فهد بالدمام، إلى جانب العديد من الشوارع الفرعية الأخرى وجار طرح وتنفيذ عدد (15) مشروعا للطرق لخدمة باقي الأحياء.

38 محطة

وقال الجبير: إن هذه المشاريع تضمنت أيضا محطات لتصريف مياه الأمطار، وبلغت 38 محطة بالأحياء وعدد (11) محطة بالأنفاق حتى نهاية عام 2018م، تخدم معظم أحياء الحاضرة، حيث يتم القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية والنظافة بشكل دوري، فيما تم الانتهاء من إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بأطوال 28253 مترا طوليا كخطوط رئيسية بحاضرة الدمام، إلى جانب الانتهاء من عمل 3904 خطوط فرعية لشبكات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة، وكذلك تم عمل 351 غرفة تفتيش شاملة لتنظيف المناهيل ومصائد الأمطار.

كما أنهت الأمانة العمل على خطوط الطرد بأطوال 11701 متر طولي، إلى جانب عمل غرف صمامات بالمحطات وعددها 12 غرفة أيضا على مستوى حاضرة الدمام حتى نهاية العام المنصرم 2018م، مع العلم أنه جار العمل على إنهاء عدد من المشاريع خلال العام الجاري 2019م في الأحياء غير المخدومة بشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والتي تخدم المواطنين مستقبلا.

Advertisements

مشروعات هامة

وأشار الجبير إلى أن أمانة الشرقية قامت خلال العام الماضي بافتتاح مشروع جسر ونفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر، وهو عبارة عن ثلاثة مستويات ويعد من المشروعات الهامة التي أولتها الأمانة العناية، حيث إن الموقع يعتبر من أهم التقاطعات لمدينة الخبر وله دور حيوي في تسهيل المرور من وإلى المدينة، ويتكون المشروع من جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله وبإجمالي 2384 مترا طوليا كليا للمشروع، حيث يبلغ طول الجسر 664 مترا طوليا، وطول النفق 837 مترا طوليا، بالإضافة إلى تنفيذ جسر ونفق تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف وطريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام، وهو عبارة عن ثلاثة مستويات ويعد من المشاريع الهامة التي أولتها الأمانة العناية، حيث إن الموقع من أهم التقاطعات في مدينة الدمام وله دور حيوي في تسهيل حركة المرور من وإلى المدينة وإلى الطرق السريعة المجاورة، مثل طريق الجبيل الظهران السريع وطريق الدمام الرياض بطول كلي للمشروع 2690 مترا طوليا كليا للمشروع، حيث بلغ طول النفق 826 مترا طوليا والجسر بطول 926 مترا طوليا ودوارا سطحيا.

تطوير وسط العوامية

وأضاف الجبير: إن من أهم المشاريع التي تم إنجازها في وقت قياسي هو مشروع تطوير وسط العوامية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث يتكون هذا المشروع من عناصر متعددة وفي مقدمتها المركز الثقافي بمساحة 5323 مترا مربعا والذي يعتبر قلب المشروع، ويتكون من ثلاثة مبان تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسية ويتضمن المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، وكذلك الأبراج التراثية والتي تعتبر من أبرز المعالم في المشروع وهي خمسة أبراج بمساحة 866 مترا مربعا، صممت لتكون مرجعا بصريا ترشد الزائرين بوجهتهم وهي تحاكي التاريخ المعماري للمنطقة وتتميز هذه الأبراج بجدرانها الطينية السميكة ذات النوافذ الضيقة.

ويحتوي المشروع على المبنى التراثي بمساحة 1200متر مربع وصمم بهوية معمارية جميلة، وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة ضيقة يحيط بالفناء ممر مظلل بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي والذي يقدر بمساحة إجمالية 4327 مترا مربعا، والذي يتكون من سبعة مبان متفاوتة الأحجام وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار.