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الملك يوافق على تكليف أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، على تكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن قرار التكليف شمل كلا من: الدكتور ياسر الدوسري بالمسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي بالمسجد النبوي، والدكتور خالد المهنا بالمسجد النبوي.

من جانبه، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقته الكريمة على إمامة عدد من أصحاب الفضيلة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة -حفظها الله- على الاهتمام بالحرمين الشريفين وخدمة المسلمين.

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