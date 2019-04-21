شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يوافق على تكليف أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن قرار التكليف شمل كلا من: الدكتور ياسر الدوسري بالمسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي بالمسجد النبوي، والدكتور خالد المهنا بالمسجد النبوي.
من جانبه، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقته الكريمة على إمامة عدد من أصحاب الفضيلة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة -حفظها الله- على الاهتمام بالحرمين الشريفين وخدمة المسلمين.
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