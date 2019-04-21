35 طالبا جامعيا يطلعون على تصاميم منتجعات الخبر

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وأوضح أستاذ مادة المتنزهات الترفيهية والمشرف على الطلاب م. طفيل اليوسف، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعرف الطلاب على أهم أنواع النباتات والأشجار المتوفرة في المنتجع بشكل عام، إضافة إلى التعرف على المواد المستخدمة في الرصف وطرق المشاة وممرات الحركة، وكذلك المرسى الخاص بالقوارب والسفن الشراعية هناك، والاطلاع على الأنشطة الرياضية والألعاب المائية البحرية، وكذلك على تصميم وتخطيط المنتجعات السياحية الترفيهية.
وأضاف م. اليوسف: إن هذه الزيارة تجعل الطالب يفكر ويستنتج ما تعلمه على مقاعد الدراسة من أنواع النباتات والأشجار، وطرق تصنيفها وتوزيعها في المكان المناسب لها واختيار مواد الرصف المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى التي تنظمها الكلية، حيث تحرص إدارة الكلية على حث أعضاء هيئة التدريس على الاطلاع على تجارب وأفكار الآخرين خارج أسوار الجامعة؛ ليكون لدى الطالب إلمام بالتصاميم واللمسات الجوهرية على المشاريع الترفيهية والسياحية وبعض الأماكن المتميزة في المنطقة.
ولفت المهندس اليوسف إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطة الدراسية لمقرر في قسم هندسة عمارة البيئة لطلاب السنة الخامسة، بمشاركة ٣٥ طالبا لتعريفهم على المواد والإضاءات وأنواع النباتات التي تتوافق مع المرافق السياحية والترفيهية، ومدى توافقها مع المكان والمناخ من ممرات وترصيف الطرقات وحدائق مصغرة، وكل نبتة وما يتناسب معها من نبات آخر يزرع معها، وتنسيق المباني لتهيئة الجو المثالي والحد من التلوث البيئي، وكيفية عمل فعاليات مصاحبة في مرافق المنتجعات بطريقة احترافية.
ونوه عميد كلية العمارة والتخطيط د. طارق الرواف، بأن هذا النشاط يوسع مدارك الطالب، ويجعله على اطلاع مباشر بشكل أكبر على المشاريع السياحية القائمة في المنطقة الشرقية عن قرب، وهذا ما ينمي لديه روح العمل واتساع الفكر نحو آفاق علمية متجددة والتي تعد ضمن الأنشطة اللاصفية التي تعد من أهم أسباب الإبداع.
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