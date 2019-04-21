شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات أسبوع «الإبداع البلدي» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين حفر الباطن م.علي الغامدي، أن الفعاليات استمرت لمدة 5 أيام، وتأتي لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات، التي تواجه القطاع البلدي، مشيرا إلى أن فعاليات «أسبوع الإبداع البلدي»، تضمنت ورش عمل وحلقات حوار مباشر مع المستفيدين لطرح واستعراض ومناقشة الأفكار الإبداعية، التي تقدم من مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى معارض وأركان تعريفية تفاعلية ومسابقات مختلفة، تهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي، والعمل على تبنيها وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي.
وقدم الغامدي شكره لسمو أمير محافظة حفر الباطن على دعمه للقطاع، كما شكر جميع الجهات المشاركة من مؤسسات حكومية وأهلية وفرق تطوعية وكل مَنْ أسهم في إنجاح الفعاليات.
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