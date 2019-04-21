شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مبادرة «الأولوية لهم» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مبادرة «الأولوية لهم» التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار «أنت أولى راحتك حق علينا» ونظمها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية. واستهدفت المبادرة الأماكن الخدمية في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المجمعات التجارية والمرافق العامة، وتعنى المبادرة بالفئات «أصحاب الهمم، كبار السن، السيدات الحوامل والمرضعات، لتكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات». وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن المقبل أن المبادرة تتميز بالإنسانية، وتنطلق من التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع لترسيخ تلك المفاهيم التي كانت انطلاقتها وتأسيسها من ديننا الحنيف، مؤكدا: بدأنا بأنفسنا من فرع الوزارة وكل الفروع والقطاعات التي تتبع الوزارة.

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