النعيرية تزف 216 خريجة من طالبات الكلية الجامعية

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وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة راعي الحفل مدير جامعة حفر الباطن د. محمد القحطاني ألقتها نيابة عنه عميدة الكلية الجامعية بالنعيرية د. حفصة البراك، تلاها كلمة العميدة البراك هنأت خلالها الطالبات الخريجات وأولياء أمورهن بعد فترة ممتدة وعهد زاخر بالدراسة والاجتهاد والإعداد لخوض غمار الحياة من أجل الانضمام إلى ركب بناة الوطن قولا وفعلا، تحت الراية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهُ الله ورعاه- وصولا إلى معارج الرقي ومدارج النمو.
وأشارت عميدة الكلية الجامعية بالنعيرية إلى أن الحرص على هذه المناسبة السعيدة يأتي دليلا واضحا على عناية ولاة الأمر واهتمامهم بالعلم والعلماء، ودعمهم ومساندتهم للمؤسسة الجامعية لتؤدي رسالتها السامية في خدمة مملكتنا الغالية.
لافتة إلى أن الاحتفاء بتخريج هذه الدفعة يأتي متوائما مع عهد جديد، نأمل فيه تحقيق الأهداف التي يصبو إليها المجتمع، برؤى معاصرة وبثوابت راسخة وباستشراف المستقبل، ومواجهة التحديات وصولا إلى بناء المستقبل الأفضل، انطلاقا من إستراتيجيات ذات معالم واضحة للتنفيذ وتحويل هذهِ المعطيات إلى واقع يلتمس خيراته وجني ثماره.
بعد ذلك ألقت الخريجة منال العتيبي كلمة وحدة الخريجات، في حين ألقت الخريجة وضحى الشمري كلمة الخريجات، أعقبها خاطرة خريجة ألقتها الخريجة منيرة الحربي، بعد ذلك تم عرض مقتطفات لكلمات من مشاعر أولياء الأمور، تلاها توزيع الشهادات على الخريجات، واختتم الحفل بتكريم الرعاة والداعمين.
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