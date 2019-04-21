شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعتزم الاستثمار في تربية الأعداء الحيوية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن المقترح يشمل قيام الجمعية السعودية للزراعة العضوية بالاستثمار في هذا المجال بالتعاون مع مبادرة تطوير مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية ومركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم.
المكافحة الحيوية
وأكدت الوزارة على أنها حريصة على تحقيق ما تهدف له في مجال المكافحة الحيوية، حيث تم إطلاق مبادرة لتطوير مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية كإحدى مبادرات التحول الوطني التابعة لها، ونفذت المبادرة بالتعاون مع بعض المتخصصين بجامعة الملك سعود ضمن مشروع لحصر وتعريف الأعداء الحيوية المحلية بالمملكة، وتقييم التجارب المحلية المميزة في إكثار واستخدام الأعداء الحيوية، وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الإكثار الكمي لها.
وأوضحت الوزارة أنها منذ عام 2004م وهي تعمل على تطوير المكافحة الحيوية على عدة مراحل، ونجحت في جوانب عديدة في هذا المجال، ومنها توعية المزارعين بأهميته وبناء قدرات العاملين فيها من المختصين.
تنمية الأسلوب الآمن
وتسعى الوزارة باستمرار إلى تنمية هذا الأسلوب الآمن في الوقاية من الآفات الزراعية ومكافحتها، ويعد اهتمامها بالمكافحة الحيوية من منطلق حماية المحاصيل الزراعية عند مكافحة الآفات وتقليل استخدام المبيدات الكيمائية؛ وذلك لحماية البيئة والمستهلك.
يذكر أن الوزارة استقبلت مجموعة من الخبراء في مجال المكافحة الحيوية من شركة SAOAS المغربية، قاموا بزيارة المملكة في برنامج شمل مركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم، وبعض المشاريع الزراعية بمنطقة الرياض والقصيم التي تطبق الزراعة العضوية والـ«جلوبال جاب»؛ بهدف إمكانية تطبيق برامج تربية وإكثار الأعداء الحيوية، وتقييم وضع البنية التحتية بمركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم، ومدى إمكانية الإنتاج الكمي من الأعداء الحيوية المحلية وكيفية الاستفادة من تجربة المركز في الإنتاج البحثي في هذا المجال إلى تطويره للإنتاج الكمي ذات الطابع الاستثماري.
كانت هذه تفاصيل خبر «البيئة» تعتزم الاستثمار في تربية الأعداء الحيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.