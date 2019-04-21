شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين موقع الهبوط الأرضي في القديح بوسائل السلامة والان نبدء بالتفاصيل

شهد موقع عين السدرة التاريخية، التي طمرت قبل عدة سنوات ببلدة القديح بالقطيف هبوطا أرضيا عقب ظهور تجمع مائي ومنخفض.

ووجه رئيس بلدية القديح التابعة لبلدية محافظة القطيف المهندس عبدالمحسن الغريافي، مساء أمس الأول بسرعة تطويق المكان وعزله من أجل سلامة مرتادي المكان ومعالجة المشكلة وبيان الأسباب، وقامت البلدية بتأمين الموقع بوسائل السلامة الاحتياطية، للوقوف على الحالة وإجراء استكشاف فني واتخاذ اللازم.

وأعرب الغريافي عن شكره للمواطنين على تعاونهم والقيام بدورهم المعهود وإبلاغهم عن الهبوط عبر وسائل التواصل، التي خصصتها البلدية لذلك، مشيرا إلى أن المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب للبلدية.

وأوضح أن ‏بلدية محافظة القطيف ممثلة في بلدية القديح قامت بعزل محيط هبوط حصل في موقع عين السدرة في القديح، مشيرا إلى أنه سيجري فحص سبب الهبوط ومصدر الماء وهل هو ناتج من البيوت المجاورة أم بسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضي للعين كما حصل في عين الغرة.

وكان أهالي بلدة القديح قد لاحظوا تجمّعاً مائياً في موقع عين السدرة التاريخية، مما تسبب في خوف المارة من التضرر، مكونًا بقعة مائية كبيرة ومنخفضًا.