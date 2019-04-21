شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية مسك»: 7000 متدرب ومتدربة في 2018 والان نبدء بالتفاصيل
وعن زيادة الطاقة الاستيعابية للأكاديمية قال نجار إن هذا الرقم سيتضاعف خلال العام الحالي 2019، موضحاً أن الأكاديمية لها ثلاثة فروع، حيث يقع المركز الرئيسي في مدينة الرياض، وفرعان في مدينتي جدة والدمام.
وبين نجار أن الأكاديمية تسعى لتدريب وتعليم وتطوير الشباب السعودي والشابات السعوديات والبرامج موجهة للطلاب والطالبات داخل المملكة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر «أكاديمية مسك»: 7000 متدرب ومتدربة في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.