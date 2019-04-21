شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية مسك»: 7000 متدرب ومتدربة في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أكد المدير التنفيذي لأكاديمية مسك م. عمر نجار لـ ”الخليج 365” أن الأكاديمية قامت بتدريب ما يقارب 7000 شخص خلال عام 2018، مبيناً أن 65%من خريجي الأكاديمية تمكنوا من الحصول على وظائف من خلال الأكاديمية بحكم الشراكة مع جهات توظيف عديدة ساهمت في ذلك.

وعن زيادة الطاقة الاستيعابية للأكاديمية قال نجار إن هذا الرقم سيتضاعف خلال العام الحالي 2019، موضحاً أن الأكاديمية لها ثلاثة فروع، حيث يقع المركز الرئيسي في مدينة الرياض، وفرعان في مدينتي جدة والدمام.

وبين نجار أن الأكاديمية تسعى لتدريب وتعليم وتطوير الشباب السعودي والشابات السعوديات والبرامج موجهة للطلاب والطالبات داخل المملكة فقط.