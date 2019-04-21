عروض كارفور السعودية اليوم لشهر رمضان 1440 هجرية

نستمر في متابعة أحدث عروض وتخفيضات السوق السعودي، والآن مع متابعة أحدث عروض كارفور اليوم في السعودية اليوم والخاصة بعروض شهر أبريل 2019، وتحاول من خلالها سلسلة هايبر ماركت كارفور في المملكة تلبية رغبات واحتياجات الأسرة السعودية بجميع أعمارها، وتهدف عروض كارفور السعودية إلى توفير أفضل وأجود المنتجات والأجهزة بمختلف الأنواع والماركات الشهيرة.

عروض كارفور السعودية اليوم

تستمر عروض كارفور لهذا الشهر بداية من 12 شعبان وحتى 18 شعبان 1440، والموافق تاريخ 17 أبريل وحتى 23 أبريل 2019 ميلادية، وقد جاءت عروض كارفور اليوم تحت عنوان عروض في شهر الخير أسعارنا غير الأسبوع الثاني، والتي تقدم خلالها سلسلة كارفور عروض خاصة بالاستعدادات لشهر رمضان الكريم، واشتملت عروض كارفور السعودية لهذا الشهر أبريل 2019 على المنتجات التالية

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